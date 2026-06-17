１７日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は続伸し、一時、前日に続いて再び７万円台をつけた。前日終値から６００円ほど上昇して推移している。米イランの戦闘終結への合意を受けた原油先物価格の下落が好感され、東証プライム銘柄の８割弱が値上がりして推移している。ＡＩ（人工知能）、半導体関連銘柄の多くも引き続き上昇している。日経平均は前日の取引で一時、初めて７万円の大台にのせた。その後は利益確定の