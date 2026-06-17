【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦で日本と対戦するチュニジアのルナール新監督が16日、メキシコのモンテレイ近郊で記者会見し「簡単ではないが、やりがいがある挑戦だ」と述べた。