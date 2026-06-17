日産自動車は６年ぶりに全面改良した小型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「キックス」を１８日に発売すると発表した。価格は税込み約２９９万円からで５人乗り。日産は国内で人気が高い小型ＳＵＶ市場で苦戦が続いており、新型車投入で巻き返しを図る。２代目となる新型車はいずれのグレードもハイブリッド車（ＨＶ）。刷新した新型の日産独自ＨＶシステム「ｅパワー」を国内に投入する車で初搭載したことで、燃費が初代キックス