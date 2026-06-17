◇ナ・リーグカブス2−5ロッキーズ（2026年6月16日シカゴ）カブスは16日（日本時間17日）、本拠地でロッキーズに2―5で敗れ、貯金は2となった。前日にピート・アーム・ストロング外野手（24）が自身初のサイクル安打を達成し、しかもサヨナラ勝ちした勢いを生かせなかった。そして、2回の攻撃では「世界でここだけ!?」と思われる特別ルールで攻撃の流れが止まる場面があった。1−0の無死一塁で8番・アマヤが右中間に会