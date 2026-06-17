日産自動車は17日、コンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジした新型モデルを発表した。6月18日から全国で販売を開始する。第2世代へと進化した新型は、電動化技術の刷新とデザイン、快適性の向上を軸に、日常からレジャーまで幅広い用途に応える一台として生まれ変わったとしている。第3世代e-POWERとe-4ORCEで走りと静粛性強化新型キックス最大のトピックは、日本市場で初採用となる第3世代「e-POWER」だ。モーターや発電