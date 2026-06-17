英俳優トム・ホランド（30）が、女優ゼンデイヤ（29）と極秘結婚したとの臆測から数カ月を経て、ようやく正式に結婚したことを認めた。昨年1月に行われたゴールデン・グラブ賞授賞式でゼンデイヤが巨大なダイヤモンドの指輪を着用していたことから婚約した可能性が浮上。そして3月にゼンデイヤを長年担当してきたスタイリストが「結婚式はもう済んだ」と語ったことで極秘結婚説が取り沙汰されていた。2人は結婚についてこれまで公