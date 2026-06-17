【「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」v1.5.0】 6月17日 配信 スクウェア・エニックスは6月17日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」について、アップデートファ