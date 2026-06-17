【ディズニープラス：「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」】 6月24日 配信開始 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、定額制公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて、映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」を6月24日より配信開始する。 本作は、映画「アバター」シリーズの2025年に公開され