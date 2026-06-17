本拠地レイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第3打席で15号本塁打を中堅に運んだ。中継したNHK-BSの放送席からも思わず笑いが漏れていた。6回の先頭打者、初球を仕留めた。レイズ先発ラスムセンの真ん中に入ったカットボールを捉えると、あっという間にバックスクリーンに飛び込んだ。打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約1