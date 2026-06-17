1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦した。リオネル・メッシが前半に先制ゴール。その5秒前の神パスに注目が集まった。前半17分、アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴール。この日のセネガル戦で2ゴールを挙げたエムバペ（フランス）に並ぶW杯通算14得点