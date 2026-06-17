グラビアアイドル・女優の岸明日香が16日、自身のインスタグラムを更新。ドラマの役作りのために、人生初の髪型に挑戦したことを明かした。 【写真】えっ どちら様！?劇的イメチェン姿を披露した岸明日香 岸は「7月2日24時スタートのテレ東ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』斎藤ミワコ役を演じさせていただくことになりました」と新作ドラマに出演することを報告。「自分は食の価値観をとても大切にしているので大共