ハーランドがメッシに言及アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間6月16日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア戦で第1号ハットトリックを達成し、3-0の勝利を導いた。初戦から周りのスーパースターの活躍が霞むほどの強烈なインパクトを残してみせた。メッシは前半17分にエリア外からのミドルシュートで先制ゴールを記録すると、後半も2得点を奪ってハットトリックを達成。これでW杯通算得点を「16