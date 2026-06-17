メッシがアルジェリア戦で今大会初のハットトリック達成北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成した。SNS上では、偉業を成し遂げた“相手”に注目の声が上がっている。アルゼンチンはキックオフからわずか5分