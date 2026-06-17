巨人の西舘勇陽投手（２４）が１７日、１軍に合流した。この日、全体練習が行われる東京ドームに姿を見せた。右腕は５月３０日・日本ハム戦（エスコン）で今季１軍初登板し、６回無失点で今季初勝利。続く７日のロッテ戦（東京ドーム）でも７回１失点と好投していた。８日に登録を抹消されていたが、１４日のファーム・リーグハヤテ戦（ジャイアンツタウン）で先発し、３回４２球を投げて１安打無失点６Ｋと圧巻の投球を披露。