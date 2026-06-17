バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、24日から期間限定で、夏にぴったりなドリンク『ゆず香るグリーンレモネードソーダ』『グリーンレモネードペプシ』を販売する。【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」試食レポゼッテリア『グリーンレモネードソーダ』は、シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、爽やかな酸味とキレのあるほ