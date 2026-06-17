日産自動車は17日、都内で新型車発表披露会を行い、新型『キックス』を発表した。あす18日より発売する。【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…日産新型『キックス』内外装全部みせ同車は、SUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による力強く滑らかな加速性能や、高い静粛性により、人気のモデル。2代目となる新型『キックス』は、力強く躍動的なエクステリ