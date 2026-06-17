9月12日に開幕するロックフェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』のタイムテーブルが発表された。【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』タイムテーブル『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となる。5日間にわたり、音楽シーンを牽引する100組以上のアーティストがパフォーマンスを繰り広げる。会場は千葉・千葉市蘇我スポー