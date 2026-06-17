きのう夜、岡山県倉敷市の住宅で、同居するめいを包丁で刺し、殺害しようとした疑いで74歳の無職の男が現行犯逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、岡山県倉敷市の井元史郎容疑者（74）です。警察によりますと、井元容疑者はきのう午後9時ごろ、同居する46歳のめいの左腕と右わき腹などを自宅にあった包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。およそ10分後、めいが逃げ込んだ隣の家の女性から通報が