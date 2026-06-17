タレントでバイオリニスト高嶋ちさ子（57）が16日放送の、テレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP華麗なる一家をのぞき見高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）に出演。いとこの俳優〓嶋政伸（59）がゲストで登場し、子どものころのニックネーム「あーちゃん」と声を掛けた。MCオリエンタルラジオ藤森慎吾が「高嶋家に縁の非常に深い方にお越しいただきました。この方です」と話した。ス