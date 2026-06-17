MATCH 19グループJ第1戦2026年6月17日 10:00キックオフ（会場：カンザスシティスタジアム）アルゼンチン 3-0 アルジェリア前回大会で初戦黒星の苦い経験を味わったアルゼンチン。連覇を目指す今大会、その前に立ちはだかるのはアフリカの難敵アルジェリアだ。リオネル・メッシにとって最後のワールドカップになる可能性もあるなか、アルゼンチンの大会初戦が幕を開けた。アルジェリアは［4-4-2］をベースにスタート。アルゼンチ