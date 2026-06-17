昨年夏に鈴木唯人を獲得したのに続いて、フライブルクは今年も山本理仁、後藤啓介の2選手を獲得した。攻守両面でのハードワークが特長のチームは日本人選手との相性が良く、山本と後藤にも加入1年目から活躍できるチャンスは十分にあるだろう。なかでも後藤はドイツ国内でも注目の存在となっている。ドイツ紙『Bild』は、後藤に関する記事の中で以下のように同選手を評価している。「期待は非常に大きい。ゴトウは、今のブンデスリ