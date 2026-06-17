バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャは再びサウジアラビアのクラブに狙われているようだ。ブラジルメディア『Globo』が報じている。現在29歳のハフィーニャは2022年夏にリーズからバルセロナに加入した。加入から2年は苦戦していたが、ハンジ・フリック体制になってから覚醒し、昨シーズンは公式戦57試合で34ゴール26アシストを記録。今シーズンは怪我に悩まされたが、33試合で21ゴール8アシストを記録しており、今の