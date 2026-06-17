ついに開幕した北中米W杯。すでにグループリーグのいくつかの試合は終了し盛り上がりを見せているが、ひとつの疑問が生じている。FIFAは大会開幕にあたり、オフサイドの半自動判定技術を導入したと発表していた。毎秒50枚の静止画で選手の動きを追跡し、より正確な判断を下すために、すべての選手のアバターも作成したという。選手が10cm以上オフサイドになった場合、副審に対してリアルタイムでアラートが送信され、これによ