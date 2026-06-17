ユヴェントスに所属するベルギー人FWロイス・オペンダ（26）は今夏退団の可能性があるようだ。昨夏ライプツィヒから一定の条件を満たせば買取義務が生じるレンタル移籍にてユヴェントスに加入した同選手。24-25シーズン、公式戦45試合で13ゴール11アシストを残したオペンダへの期待は大きかったが、ユヴェントス1年目は公式戦34試合で2ゴールに終わった。条件を満たしたとされるユヴェントスはライプツィヒに約4000万ユーロを払い