抹茶や日本酒、陶芸品と並び、近年海外で高い人気を集めている日本の包丁。訪日旅行者が百貨店や専門店で包丁を購入し、自国へ持ち帰る光景も珍しくありません。その中心的な存在のひとつが、貝印の高級包丁ブランド「旬」です。現在60カ国以上で展開され、売上の約9割を海外市場が占める「旬」は、日本の刃物文化を世界へ発信するブランドへと成長しています。今回、貝印は「旬」シリーズの最高峰モデル「DualCore」に新たなライ