グーグルは16日、スマートウォッチ向けの最新OS「Wear OS 7」の提供を開始した。Pixel Watch 2以降のデバイスに配信される。リアルタイム情報を表示する「ライブ アップデート」や接続機器との連携強化を実装し、年内には「Gemini Intelligence」の搭載も予定する。 一目でわかる情報表示と機器連携の強化 Wear OS 7は、ユーザーの日常生活をサポートする新機能を提供する。新たに