メッシが初戦からハットトリックと存在感を示した(C)Getty Images現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、前回王者アルゼンチンはアルジェリアと対戦し、3−0と勝利、勝ち点3を獲得した。6大会連続出場のFWリオネル・メッシが大仕事をやってのけた。【動画】メッシが大暴れ！ハットトリックを達成するシーンをチェック前半5分に早々にネットを揺らすシーンもあったが、ここはオフサイドで得点