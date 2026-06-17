目元の美容施術などのビューティーサロンを展開する石川県野々市市押野の「アスクレア」が資金繰りに行き詰まり、9日、金沢地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。民間の信用調査会社・帝国データバンク金沢支店によりますと、「アスクレア」は2010年に個人事業主として開業し、2021年、目元の美容施術を行うアイラッシュサロンを法人化しました。アイラッシュサロンは、人工のまつ毛をつけるエクステや