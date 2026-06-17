アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、FIFAワールドカップ2026初戦が大活躍を見せた。メッシは16日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループJ第1節のアルジェリア代表戦に先発出場すると、17分に先制点となるミドルシュートを決めたほか、60分にはこぼれ球を押し込んで2得点目をマーク。さらに、76分には左足を振り抜いてハットトリックを達成し、チームの全得点を叩き出して、3−0での