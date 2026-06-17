アビスパ福岡は17日、名古屋グランパスから期限付き移籍で加入していたMF椎橋慧也の完全移籍加入を発表した。現在28歳の椎橋はベガルタ仙台や柏レイソルでのプレーを経て、2024年に名古屋へ加入した。ここまで公式戦81試合4ゴールの数字を残していたが、今年3月に福岡へJ1百年構想リーグ終了までの期限付き移籍で加入。同クラブでは11試合に出場するなど、主力を担っていた。そんななか、期限付き移籍期間が満了するタイミン