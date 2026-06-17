ＮＨＫ大阪放送局は１９日放送の地域情報番組「かんさい熱視線」（金曜・後７時３０分）で、日本の女性で初めてＧ１レース（オークス＝５月２４日）を制覇した今村聖奈騎手をピックアップすると１７日、発表した。ロングインタビューを中心に激戦の舞台裏に迫る。タイトルは「道は最後に開いたＧ１ジョッキー・今村聖奈」レース直前、落ち着かない様子を見せる愛馬・ジュウリョクピエロに優しく語りかける“対話”。最後の直