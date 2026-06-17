FIFAワールドカップ2026・グループJ第1節が16日に行われ、アルゼンチン代表とアルジェリア代表が対戦した。14大会連続、通算19度目のW杯出場となる前回王者アルゼンチン代表は、イタリア代表（1934年、1938年）とブラジル代表（1958年、1962年）以来、3カ国目となる連覇を目指して、開幕戦で3大会ぶり通算5度目のW杯出場を果たしたアルジェリア代表と激突。なお、キャプテンマークを巻いて先発に名を連ねたリオネル・メッシは