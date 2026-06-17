日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）が１６日に放送された。この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオ出演した専門家によると「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ、性暴力ですとかそういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』の