◆第１５６回セントジェームズパレスステークス・Ｇ１（現地時間６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝１５９０メートル、良）ロイヤルアスコット開催初日の欧州３歳マイル王決定戦が６頭立てで行われた。単勝１・８倍で１番人気のボウエコー（牡３歳、英国・ジョージ・ボーウィー厩舎、父ナイトオブサンダー）が、無傷５連勝で英２０００ギニーに続くＧ１連勝となった。勝ちタイムは１分３８秒４８。２０歳の天才ジョッキー