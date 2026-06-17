ガーナ代表MFトーマス・パルティのワールドカップ初戦欠場が決定した。FIFAワールドカップ2026のガーナ代表メンバーに選出されたトーマスだが、2021年から2022年にかけて7件の強姦と1件の性的暴行に関わった容疑でイギリスにて起訴されている。この係争中の裁判が影響したとみられ、カナダ政府は同選手からのビザ申請を却下。これにより、トーマスはカナダのトロントで開催されるグループステージ・グループL第1節パナマ代表戦