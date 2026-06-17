プロ野球・楽天は17日、吉井理人新監督の就任を発表しました。午前9時30分より開かれた「人事発表会見」には、球団オーナーの三木谷浩史氏も同席。吉井新監督とがっちり握手を交わしました。吉井新監督は、昨シーズンまで千葉ロッテで監督を務め、2023〜2025年で通算429試合197勝218敗14分の勝率.475の成績を収めました。新天地での背番号は「81」に決定し、交流戦明けの初戦・19日の古巣ロッテ戦から指揮を執ります。なお、三木肇