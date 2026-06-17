英国王室が主催する伝統の開催「ロイヤルアスコット」は16日、首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で好天の下、幕を開けた。4R・セントジェームズパレスS（G1、3歳牡馬、芝1590メートル）は6頭で争われ、先行勢を見ながら道中4、5番手で運んだ1番人気ボウエコー（牡3＝英G・ボーウィー、父ナイトオブサンダー）が直線、外を回って長く脚を使い、内に進路を取ったグスタードとの追い比べを短頭差で制した。良馬場で勝ち時計は1