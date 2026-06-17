◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇を懸けた初戦でアルジェリア（同２８位）を下し、好発進した。史上初の６大会連続出場を果たしたＦＷリオネル・メッシは、Ｗ杯で自身初のハットトリックを記録し、元ドイツ代表ＦＷクローゼが持つ歴代最多得点（１６得点）に並んだ。この日は自身がＷ杯デビ