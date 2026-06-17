◆第１７６回クイーンアンステークス・Ｇ１（現地時間６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝直線１６００メートル、良）ロイヤルアスコット開催の開幕を告げる古馬マイルＧ１が９頭立てで行われた。単勝５１倍で８番人気タイのテンボブトニー（セン５歳、英国エド・ウォーカー厩舎、父ナイトオブサンダー）が、大外から差し切ってＧ１初勝利をロイヤルアスコットの舞台で飾った。勝ちタイムは１分３７秒５３。キーラン・シュ