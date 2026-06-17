ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組で優勝経験のあるスペイン（世界ランキング２位）がカボベルデ（同６７位）と無得点で引き分けた。Ｊ１柏の監督でスペイン出身のリカルド・ロドリゲス氏が試合を解説する。スペイン０−０カボベルデスペインが見せたパフォーマンスは、決して良くなかった。相手の引いた守備ブロックに苦しめられた。ＤＦククレリャの攻撃参加は好機につなが