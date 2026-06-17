関西演芸協会の会長に就任したシンデレラエキスプレスの渡辺裕薫（58）が17日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に出演。同協会の副会長人事に悩んでいることを明かした。渡辺は5月26日付で、落語家桂福団治（85）の後任として関西演芸協会会長に就任。7月28日（なにわの日）には、同協会が一般社団法人化されることを発表した。「今、考えているのは副会長を誰にお願いするか、なんです。副会長は理