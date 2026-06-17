タンス預金をある程度貯めた親が、自分で管理することが不安だということでお金を預けることもあるでしょう。親からお金を預かる場合に注意したい点が、贈与に当たるかどうかです。 贈与額が一定金額を超えると、贈与税が課されることになります。今回は、タンス預金を預かった場合に贈与に当たるのか、また預かったお金であることの証明方法などについてご紹介します。 タンス預金を預かっても贈与になる？ タン