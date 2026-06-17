米レビューサイトのより、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』のスコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は112件、批評家スコアは93%のフレッシュ認定スタートとなっている。過去4作は『トイ・ストーリー』（1995）と『トイ・ストーリー2』（1999）が100%、『トイ・ストーリー3』（2010）が98%、『トイ・ストーリ