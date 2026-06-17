LE SSERAFIMが、アメリカの音楽専門メディアBillboardのメインチャートに3週連続でランクインし、グローバルな人気を証明した。6月16日に発表されたBillboard最新チャート（6月20日付）によると、LE SSERAFIMの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で177位を記録。同チャートに3週連続でランクインし、安定した人気を見せている。【写真】インナー透け透け…宮脇咲良、タンクトップ姿さら