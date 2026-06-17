詐欺容疑で逮捕状が請求されたチャ・ガウォン代表側が、ONE HUNDRED LABEL、Big Planet Made Entertainment、INB100の従業員に対する賃金未払い問題について立場を明らかにした。チャ・ガウォン代表の法務代理人である法務法人ファグムのヒョン・ドンヨプ弁護士は6月16日、公式コメントを発表した。【関連】ONE HUNDRED、1億円以上の“未払い”疑惑ヒョン弁護士は、「最近公開された3社従業員名義の声明文に関して、当社の公式見解