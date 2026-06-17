セブン‐イレブン・ジャパンは、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」の新商品として、「お店で焼いたジュワッと塩パン」を6月16日から全国の店舗で順次発売する。価格は税込160.92円（同社では税込価格を小数点第2位まで表示）。「セブンカフェ ベーカリー」取扱店舗限定で販売する。〈発酵バターと塩の組み合わせが特徴〉「お店で焼いたジュワッと塩パン」は、発酵バターと塩のあとを引く味わいが