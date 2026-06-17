メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、逮捕された拠点の「オーナー」とみられる男が、月に億単位の報酬を得ていた可能性があることがわかりました。 佐々木裕介容疑者(38)は去年２月、カンボジア・ポイペトの拠点からかけ子らに指示し、茨城県の女性に警察官をかたるうその電話をかけさせ、現金あわせて3140万円をだまし取った疑いが持たれています。 佐々木容疑者は調べ