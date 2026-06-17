CORTISがグローバル市場で圧倒的な存在感を示している。これまでに発表した楽曲のSpotify累計再生回数は8億回を突破し、デビューから1年も経たないうちに驚異的な成長を見せている。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす6月17日、所属事務所BIGHIT MUSICは「CORTISの1stミニアルバムと2ndミニアルバム、さらにソニー・ピクチャーズ アニメーション映画『GOAT』の挿入歌『Mention Me』など計13曲が、15日付のSpotifyで累計