丼ぶりと京風うどんのなか卯は、6月24日(水)午前11時から「かつお節オクラまぐろたたき丼」を販売する。粗めにたたいたまぐろたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品。かつお節の風味がまぐろの旨みを引き立て、オクラの食感が満足感をプラスする。さっぱりとしながらも旨みのある味わいで、暑い季節にも食べやすい一杯に仕上げた。価格は並盛920円(税込)。446店舗で販売予定。また、まぐろの旨