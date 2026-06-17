映画ライター杉谷伸子と謎の美女B子によるお気楽映画評論ユニット・お杉とB子が今注目の映画について語る連載「お杉とB子のMOVIE TALK」。今回のお題は、6月12日から全国公開の映画『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』です。セラピードールのジェニー・ペン、お顔がコワすぎよお杉人生100年時代に決して他人事ではない、介護をめぐるスリラーよ。主人公は長年判事を務めたステファン。脳卒中で車椅子生活を余儀なくされ、リハビリも